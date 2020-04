Talet på dei som søker hjelp hos BUP er stabilt

– Det betyr at ting blir fanga opp på nokolunde same nivå som tidlegare, og det er bra

Siri Sandvik er glad for at dei har eit stabilt tal tilvisingar ved Nordfjord barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). – Det betyr at ting blir fanga opp på nokolunde same nivå som tidlegare, og det er bra.