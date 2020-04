Håper på lokal måkedugnad

Nyheter

– Etter en snørik vinter i mange fjellområder er det fare for at vekten av snøen på tak og terrasser kan føre til skade på hytter. I store deler av landet er det meldt om mer nedbør og vind de nærmeste dagene, etterfulgt av varmere vær. Det vil gjøre at hyttetak og terrasser som allerede har betydelig vekt på seg, blir enda mer utsatt for skader, skriver Codan Forsikring i pressemeldingen, der de oppfordrer til dugnad.