Har mange saker knyttet til korona, men ser stor nedgang i annen kriminalitet

Leder for politiets geografiske driftsenhet Sogn og Fjordane, Arne Johannessen, forteller at politiet får inn mange meldinger fra publikum som har med korona-epidemien å gjøre, men at det samtidig har vært en stor nedgang i tradisjonelle kriminalsaker.