Gratulerer med dagen, Fjordenes Tidende!

Når Fjordenes Tidende i dag fyller 110 år, skjer det i ein unntakstilstand i Noreg og verda elles. Det nye koronaviruset spreier seg raskt verda over og fører til dødsfall i titusenvis, svikt i verdsøkonomien, eit nedstengt samfunn og hundretusenvis kasta ut i arbeidsløyse.

Men nettopp ei slik tid, er også ei påminning om kor mykje lokalsamfunnet – og lokalavisa – betyr.

Når ei krise truar, blir vi jamt over meir «lokale» i vår tilnærming til livet. Det er lokalsamfunna – der folk møtes og samhandlar i det daglege – som til sjuande og sist må finne løysingane på dei store utfordringar som møter oss.

Fjordenes Tidende har vore «limet» i lokalsamfunna i Ytre Nordfjord i 110 år – i gode og vonde dagar. Fjordenes Tidende har engasjert, provosert, irritert og gjort oss klokare. Det har vore kysten av Nordfjord si avis – ei lokalavis som har stått på barrikadane for fiskeria og kystnæringane, ei lokalavis som har følgd og dokumentert Måløy sin framvekst nær sagt ut av ingenting til ein dynamisk kystby. Fjordenes Tidende har entusiastisk følgd generasjonar sin kamp for Stad skipstunnel og betre vegsamband på kysten, stilt politikarar til veggs og sett kommunegrenser kome og gå.

Men mest av alt har Fjordenes Tidende vore ei avis som har vore nær folk. I fest og kvardag – frå vogge til grav. Eg gler meg alltid til Fjordenes Tidende sine jule- og påskeutgåver, fordi avisa då gjev seg tid å la oss møte folk med ei spennande historier i livet – og har dyktige journalistar som når dei får tid og rom klarer å få intervjuobjekt til å «kome gjennom» og bli nær oss.

Så skal det seiast at Fjordenes Tidende har flaksen på si side på eitt punkt: Dei er lokalavis i ein kystregion der folk ikkje er skorne for tungebandet – ikkje er redde for å stikke seg fram og seie meininga si. Å bu og leve på kysten – med storhavet utanfor, hauststormane piskande rundt nova og fiskeria sine bratte opp- og nedturar – det gjer noko med deg. Det blir gode aviser av slikt.

Det eg har sett aller mest pris på med Fjordenes Tidende dei siste 10–20 åra, er at avisa har hatt ei imponerande evne til å sleppe til unge journalist-talent, og la dei bløme og utvikle seg i eit miljø med røynde avisfolk rundt seg. Eg vil våge å påstå at Fjordenes Tidene meir enn mange andre lokalaviser på våre trakter har vore ei «rugekasse» for unge talent – som oftast har fare vidare etter ei stund, men har fått med seg ei røynsle som har vore uvurderleg både for dei og for at Fjordenes Tidende har klart å henge med i tida, også digitalt.

Det kanskje fremste dømet på det, er den fantastiske serien «Likestilt», som to unge kvinnelege journalistar i Fjordenes Tidende (Christina Cantero og Marianne Solheim Rotihaug) fekk køyre gjennom to år og 200 artiklar i samarbeid med avisveteran Jo Carlson – og som med rette har blitt prisbelønt på nasjonalt nivå.

Eg trur Fjordenes Tidende-redaktør Erling Wåge har rett når han i papiravisa 3. april skriv at «..vi har heile tida vore lokalavis for det som var Vågsøy, Selje og Eid og det som framleis er Bremanger og deler av Vanylven. Om det er nye kommunar, så er mykje likt og vi er like tett på. Denne regionen er på mange måtar eit felles bu- og arbeidsområde med mange felles trekk, felles interesser og felles identitet.»

Skal eg driste meg til å kome med ein spådom, så trur eg Fjordenes Tidende vil overleve både Kinn og Stad kommune med dagens grenser. Fjordenes Tidende sitt nedslagsfelt seier mykje meir om kvar folk lever sine liv i lag i kvardagen enn ei tilfeldig grensedraging på eit kart etter eit politisk krumspring.

For oss i Stad kommune er saka rimeleg enkel: Vi høyrer heime saman og er alle saman del av Fjordenes Tidende sitt nedslagsfelt. Men vi høyrer også svært nært saman med våre naboar i resten av Fjordenes Tidende sitt nedslagsfelt.

Difor er Fjordenes Tidende svært viktig for oss. Vi treng det limet, den felles krafta i ein naturleg samanhengande kystregion i Nordfjord som Fjordenes Tidende er med og skaper. Og vi treng dyktige, svoltne journalistar som følgjer oss – også når oppslaga ikkje er behagelege.

Eg trur at når koronakrisa er over, vil vi ha fått auga endå meir opp for betydinga av det lokale. Nordfjord-identiteten ute blant folk flest opplever eg som sterkare enn nokon gong. Kysten og havet blir viktigare enn nokosinne. Vi ser at vi er avhengige av at naboen lukkast for å lukkast sjølv. Og vi ser – trur og håpar eg – at vi treng sterke lokalaviser med utviklingskraft.

Eg vil som ordførar i Stad ynskje Fjordenes Tidende alt godt på jubileumsdagen – måtte jubilanten lenge, lenge leve vidare!