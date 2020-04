Nyheter

Sidan 1990-talet har Sunnmørsposten vore stolt eigar av Fjordenes Tidende.

Nordvestlandets største mediehus har dei siste tiåra i aukande grad engasjert seg i dei lokale mediehusa i regionen. Dette gjer vi fordi vi er overtydd om at dei lokale mediehusa, limen og lupa i lokalmiljøet, framleis skal ha ei særs viktig rolle å fylle, for lesarar og annonsørar, og som ein sentral medspelar i den vidare utvikling av lokalsamfunnet. Som eigar vil vi medverke til at denne rolla blir fylt på ein best mogleg måte. Mediehuset si viktige rolle og funksjon har vi til gangs fått eit bevis for gjennom den dramtatiske utviklinga dei siste vekene der koronasmitten rasar i inn- og utland.

Vi ønskjer Fjordenes Tidende og staben i mediehuset tillukke med jubiléumsmarkeringa. Vi har berre vore med på ein liten del av Fjordenes Tidende si stolte historie, men vi gler oss til å vere med på å utvikle Fjordenes Tidende vidare slik at mediehuset framleis skal vere den viktige samfunnsaktøren som den har vore i 110 år.

Konsernsjef i Polaris Media, Per Axel Koch og regiondirektør Harald H Rise er med meg i gratulasjonen, og helsar Fjordenes Tidende og staben lukke til inn i ei spanande medieframtid.