Nyheter

– Reproduksjonstallet, det vil si hvor mange personer som blir smittet av hver koronasmittede, er nå nede i cirka 0,7. Det er et veldig stort fremskritt at dette nå ligger under 1, og dette viser at tiltakene har virket, sa leder i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg under dagens pressekonferanse på NRK TV.

Helseminister Bent Høie hadde også et budskap som mange har ventet på å få høre.

– Koronasmitten er under kontroll i Norge, sa Høie, og la til:

– Det at jeg sier at koronasmitten er under kontroll har å gjøre med at smittetallet er under 1. Det er veldig bra, og det viser hva vi kan få til sammen når vi følger de nasjonale smittevernrådene. Det er likevel veldig lite som skal til for at dette skal endre seg.

Ifølge Folkehelseinstituttets beregninger har 0,26 prosent av den norske befolkningen vært smittet av koronaviruset.

Per i dag er det 316 innlagte koronasmittede på norske sykehus, ifølge oppdaterte tall fra Helsedirektoret.

Fremskrivninger fra Folkehelseinstituttet viser at man med et smittetall på 0,7 vil ha 158 personer innlagt med koronasmitte på norske sykehus den 26. april, og at 49 av disse vil motta intensivbehandling.

– Vi er på ingen måte gjennom dette, og vi må opprettholde tiltakene, sa næringsminister Monica Mæland.

Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet var også opptatt av at vi må fortsette tiltakene for å sørge for at den positive utviklingen fortsetter.

– Vi kan ikke slippe opp nå. Vi kan etterhvert se på noen endringer i tiltakene, og ha andre typer tiltak og innretninger på tiltak, men det er ingen tvil om at vi må fortsette med å vaske hender og holde avstand i lang tid fremover, sa Stoltenberg.