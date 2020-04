Fra og med i dag gjenopptas billetteringen

Nyheter

– Dette vil kunne skje på ulike måter, men fellesnevneren i alle tilfeller er at det ikke billetteres manuelt og at det ikke vil være gratis å reise for passasjerer. Dette gjelder både passasjerer i et kjøretøy og de som kommer til ferjekaien på andre måter, opplyser Statens vegvesen.

På ferjesambandene som allerede bruker AutoPASS-brikker vil ikke trafikantene oppdage noen praktisk forskjell. På øvrige ferjesamband vil bilens kjennemerke bli registrert med kameraregistrering, eller skriftlig av billettøren.

Det er Stortinget som har godkjent denne ordningen ved at det er gitt hjemmel til å behandle nødvendige persondata i en midlertidig forskrift om billettering på ferje.

På riksvegferjesambandet Lavik – Oppedal vil AutoPASS-regulativet for ferjetakster bli tatt i bruk fra mandag 6. april og inntil videre.

Stortinget har fattet vedtak om at billettprisene på riksvegferjer skal reduseres. Flere fylker har fattet tilsvarende vedtak. Dette medfører at prisene på ferjereisene vil være andre enn trafikantene er vant til. Siden det er kort tid fra vedtak til iverksettelse av tiltaket er det ikke sikkert at alle prislister er oppdatert i tide, men reisen vil bli belastet med riktig pris i forhold til den aktuelle takstmyndighetens vedtak.

Dette gjelder både trafikanter som har en rabattavtale, og de som ikke har det.