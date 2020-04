Marknaden for tannfisk stupte då restaurantbransjen stengte

– Eg trur nordmenn vil bruke Norge når det startar opp igjen, så vi kjem knallhardt tilbake

Sjølv om koronakrisa naturleg no har ført til nokre skjær i sjøen også for Ervik Havfiske-konsernet, mellom anna i marknaden for tannfisk, ser sjefen sjølv framover og trur at dei kjem styrka ut av situasjonen.