Tipseren forteller at søppelbilen står fast med høyre bakhjul utfor veien, men at sjåføren og en øvrig Nomil-ansatt som er mannskap på bilen er uskadde og i sikkerhet.

Bilen står i en sidevei til Øvrevegen på Raudeberg i Kinn kommune.

Ifølge tipseren står bilen såpass skeivt at det er en reell fare for at den kan velte.