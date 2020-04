Mykner også opp for noen studenter, andre næringer og helsetjenester

Vil åpne barnehagene fra 20. april og småskolen fra 27. april

Regjeringen gjorde sju grep som slipper litt opp de strenge tiltakene, men hun presiserte at smittevernsregler må følges like strengt som før.. – Dette er ikke et skippertak, men handler om utholdenhet over tid, sa Erna Solberg,