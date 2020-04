– Alt vi har av annet personell, assistenter og fagarbeidere, må settes inn, og hjelpe til der de kan

Nyheter

I gårsdagens pressekonferanse fortalte statsminister Erna Solberg at barnehagene i Norge skal gjenåpnes den 20. april, og at skolene skal gjenåpnes for elever fra første til fjerde klassetrinn, samt SFO, den 27. april.

Det ble fra regjeringens side i går understreket at gjenåpningen av barnehager og skoler skjer med visse unntak. Barn som er i en risikogruppe, samt barn som har søsken eller foreldre som er i en risikogruppe for covid-19-sykdom skal ikke måtte møte i barnehagen eller på skolen.

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Kinn kommune, Ellen Jåvold, mener det skal gå fint å kartlegge barn som er i risikogruppa, men ser at det kan bli en utfordring å kartlegge miljøet rundt barna, også i forhold til personvernet.

– Når det gjelder barn og elever, så har skolene stort sett oversikt over hvem som har kroniske sykdommer. En annen ting er hvordan vi får oversikt over foreldre og øvrig familie. Det vil i så fall være informasjon som er konfidensiell mellom barnehagen/skolen og hjemmet. Jeg tenker at det vil komme retningslinjer fra regjeringen på hvordan vi løser dette. Vi vil uansett måtte ivareta personvernet når vi skal bestemme hvem som fremdeles må holde seg hjemme, sier Jåvold, som presiserer at de per i dag ikke vet så veldig mye mer enn det som ble opplyst på den nasjonale pressekonferansen.

Elevene skal nå organiseres på forskjellige måter. Noen skal på skolen, men må trolig organiseres i mindre grupper enn de før har vært vant til. I tillegg skal også elever på 5. til 10. trinn fremdeles ha digital fjernundervsining.

– Vil det være nok lærerressurser til å fylle alle disse rollene?

– De elevene som skal fortsette å være hjemme vil fremdeles motta fjernundervisning fra lærere, og da vil det kreve at det settes av lærerressurser til dette. Men jeg tenker at alt vi har av annet personell, som assistenter og fagarbeidere må settes inn, og hjelpe til der de kan for at alle rollene skal fylles.

– Får førskolelærere og lærere nå spesiell opplæring i forhold til smittevern?

– De har ikke fått noen opplæring ut over det som ligger i tiltakene som vi alle må forholde oss til. Det har jo vært noen elever på skoler også i den siste tiden, og her har lærere og elever forholdt seg til de vanlige hygiene- og avstandsrådene. Vi har ikke fått noen ytterligere retningslinjer på dette, men jeg håper at førskolelærerne og lærerne får opplæring eller veiledning fra sentrale myndigheter, sier kommunalsjefen.

Hun peker på at det skal komme retningslinjer fra myndighetene 16. april.

– Da vil vi kunne gi mye klarere svar på spørsmålene som både foreldre, førskolelærere og lærere måtte ha. Jeg har forstått det slik at det er nasjonale retningslinjer vi må forholde oss til, og at det ikke blir snakk om lokale varianter eller tilpasninger.