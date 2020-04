– Det kjem ein dag då vi må arbeide opp igjen aktiviteten i reiselivsnæringa, og då har destinasjonsselskapa ei viktig rolle

Nyheter

– Reiselivet er ei av næringane som opplever dramatiske tider no. Vi set vår lit til at bankar, Innovasjon Norge og statlege tiltakspakkar kan tilby hjelp til den einskilde reiselivsbedrifta. Fylkeskommunen har derimot etablert ei tilskotsordning for destinasjonsselskapa innan reiselivet, slik at dei i ei pressa stund kan halde fram med å gje råd og støtte til den einskilde reiselivsbedrifta, seier fylkesdirektør for innovasjon og næringsutvikling, Bård Sandal.