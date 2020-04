– Eg trur eg skal klare å halde hovudet over vatnet

Nyheter

Kristian Teigen jobbar som fysioterapeut i ei 60 prosent stilling i Sande kommune, i tillegg til at han jobbar dei resterande prosentane heime i Selje. Han er glad for at regjeringa no lettar på tiltaka for ein del yrkesgrupper, og at han truleg kan gå tilbake til fysioterapidelen av jobben sin ein gong etter 20 april.