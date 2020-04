Opnar dørene og inviterer til påskevandring

Nyheter

– I kyrkjene vert det høve til å tenne lys i lysgloben, og prestane vil vere tilgjengelege for ein prat. Ein kan og berre sitte stille, kvile og be. For tryggleiken vil det aldri vere fleire enn fem i kyrkja i gangen, fortel sokneprest Beate Folkestad Osdal.