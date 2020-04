Koronakrisa kan føre til kommunen ikkje kjem seg ut av økonomisk svarteliste

Bremanger som andre kommunar blir ramma på inntektssida i koronakrisa, og rådmann Tom Joensen er uroa for at verdiutviklinga i dei ulovlege derivatavtalane kommunen framleis sit på etter Terra-saka, kan bli den største utfordringa – og føre til at dei må bli på den økonomiske svartelista Robek.