– Frå ei alt høg lånegjeld er Fylkesmannen uroa for at det er planlagt ein vidare auke i langsiktig gjeld

Fylkesmannen i Vestland har gått gjennom budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 til Stad kommune. I tilbakemeldinga understrekar Lars Sponheim at dei er uroa for at det er planlagt ein vidare auke i langsiktig gjeld i økonomiplanen.