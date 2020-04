Fylket tilbyr hjelpepakke for å dempe korona-konsekvensane

Desse vegstrekningane vil ordføraren ha utbetra

1. april la fylkeskommunen fram «Tiltakspakke Vestland» der det kom fram at dei ønska oversikt over mulige prosjekt innan samferdsle som kan forserast eller gjennomførast raskt. No har Stad kommune kome med sine forslag.