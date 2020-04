Engasjerer seg for å betre tilstanden på eldretunet

Nyheter

Pensjonistlaget har også tidlegare engasjert seg for å få rusta opp eldretunet på Stadlandet. No meiner dei det er på tide å kome på banen igjen, og skriv:

– Etter vårt syn er tilstanden på Stadlandet eldretun svært dårleg, noko som også kjem fram i rapporten som Torfinn Myklebust har gjennomført vedrørande registrering av tilstand på kommunale bygg i tidlegare Selje kommune.

Kom med bøn til politikarane – Vi håpar at dei eldre blir behandla som individ og ikkje sett bort i ein krok som umælande dyr, sa Johanne Nilsen (82) til politikarane under synfaring på Stadlandet eldretun.

Stadlandet Pensjonistlag oppmodar no Eldrerådet i Stad kommune på det sterkaste om å handsame førespurnaden deira og vere behjelpelege med å sette saka på sakskartet slik at ein får fortgang i prosjektet.

– Stadlandet pensjonistlag er kjend med at ei prosjektgruppe har arbeidd med oppgradering av kommunale eigedomar i tidlegare Selje kommune, og etter det vi kjenner til har gruppa konkludert med at Stadlandet eldretun skal ha fyrsteprioritet. Det hastar med å kome i gang med opprusting av dette bygget, skriv Vederhus i brevet til kommunen der dei også viser til at kommunen kan få statlege tilskot for bygging og opprusting av slike bygg.