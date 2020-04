Spilte inn ny storfilm i kjente omgivelser

Nyheter

Filmkommisjonær i Vestnorsk filmkommisjon, Sigmund Elias Holm, bekrefter til VG at bildet er fra Vestlandet.

Timothée Chalamet, kjent fra blant annet filmen «Call Me By Your Name» delte selv bilde fra innspillingen på Stadlandet på sin Instagram-profil, etter at bildet først var publisert av Vanity Fair. Det er ikke kjent hvilken strand som er avbildet.

Bildet av Chalamet på stranda i Stad er hittil det første bilde delt fra filmen.

Den norske premieren er etter planen 25. desember 2020, og på sosiale medier diskuterer ordfører i Stad, Alfred Bjørlo, allerede mulighetene om en premierefest i innspillingsområdet på Stad Hotell.