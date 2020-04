– Vanskelig å vite hvordan en skal forholde seg til dagen

Nyheter

– Vi har vært i kontakt med ordfører Ola Teigen og Kinn kommune, men de vet like lite som oss om hva som skjer med 17. mai før de nasjonale retningslinjene foreligger. Men vi regner ikke med at det blir barnetog og folketog, sier leder for 17. mai-komiteen i Måløy, Stian Garnes til Fjordenes Tidende.