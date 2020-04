Måtte punge ut med 6.950 kroner for ulovleg mykje last på traileren

Nyheter

Onsdag hadde dei kontroll av tungtransportkøyretøy med fokus på vekt.

Der fekk føraren av eit vogntog seg ein reaksjon på 6.590 kroner for å ha for mykje last, opplyser Statens vegvesen.

Køyrde med laust framhjul og ulovlege dekk To vogntog vart nekta å køyre vidare i ein kontroll som Statens vegvesen heldt på tysdag ettermiddag og kveld.

Føraren av ein varebil blir meldt til politiet fordi han også hadde ulovleg mykje last.

I kontrollen fekk to andre bilførarar bruksforbod, opplyser Statens vegvesen.

Statens vegvesen kontrollerte 23 køyretøy.