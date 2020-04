– Jeg fant ut at det var ingen som kunne tilby dette her i nærheten

Nyheter

– Jeg er selv ferdig med oppussing av egen bolig, og mens jeg holdt på med det, var jeg i markedet for å leie mye forskjellig, men fant fort ut av det var ingen i nærheten som kunne tilby mye av det jeg trengte, sier Ivar Varpe, som nå har etablert selskapet Varpe Servicelink for å fylle et behov som han mener ikke blir dekket av det lokale næringslivet.