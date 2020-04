Iva og familien har bosatt seg i Sverige

Balanserer mellom to nasjoners helt ulike koronahåndtering

For familien på tre er det ikke like lett å vite hvilke lands råd og regler man bør forholde seg til. De har prøvd å finne en slags balanse, og befinner seg nå litt midt i mellom to nasjoners håndtering av koronaviruset.