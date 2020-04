Den unge bilføraren vart stansa av politiet i 117 km/t og måtte levere frå seg førarkortet

Nyheter

Ho køyrde mellom Bryggja og Åheim på Fv 61 og vart nok overraska over at Utrykkingspolitiet var ute og hadde fartskontroll på Nave i Stad kommune.

I 80-sona kom ungdommen frå Sunnmøre susande i 117 kilometer i timen. Dermed så måtte ho levere frå seg førarkortet på staden og må no planlegge for å vere fotgjengar for ei tid. Ho må i tillegg punge ut med ei klekkeleg bot.

Ein annan bilførar var også nær ved å miste førarkortet i kontrollen. Han vart målt til 117 kilometer i timen. Han må betale 8.500 kroner i bot og fekk tre prikkar i førarkortet.

To andre bilførarar vart også bøtelagt for å bryte fartsgrensa, opplyser Utrykkingspolitiet.