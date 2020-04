Kommunane får tilført millionar etter virusutbrotet

Nyheter

– Staten skal stille opp for kommunane i denne krevjande situasjonen. Som hjelp til kommunane i ein krevjande situasjon, har Stortinget vedtatt å auke rammetilskotet til kommunane og fylkeskommunane med 6,15 milliardar kroner, står det i ei pressemelding frå Frida Melvær (H), Tore Storehaug (Krf) og Åsta Årøen (V).

Av desse midlane får kommunane i Vestland og Vestland fylkeskommune tildelt 593 millionar kroner. Kinn kommune får om lag 12,6 av desse millionane. Bremanger får 3,2 millionar og Stad kommune får 7,1 millionar.

– Det er viktig at desse midlane kjem raskt på plass for å avhjelpe situasjonen og dempe usikkerheit, seier stortingsrepresentant for Høgre, Frida Melvær.

Ho legg vidare til at regjeringa føl situasjonen nøye og vil komme med ytterlegare tiltak i samband med revidert nasjonalbudsjett i mai.

– For kommunane blir dette året veldig annleis, med uføresette utgifter og lægre skatteinntekter. Midlane som stortinget har løyva vil vere ei hjelp og ein start, seier stortingsrepresentant for KrF, Tore Storehaug.

– Midlane som no kjem til Vestland fylke og direkte til den enkelte kommune er positivt og gjer oss i stand til å yte det ekstra som trengs i desse tider. Sett i samanheng med pakkar for lokalt næringsliv ser vi eit samla politisk Noreg som leverer, seier leiar for Vestland Venstre, Åsta Årøen.