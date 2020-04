Mener det er på høy tid at kommunen får åpne opp igjen

Nyheter

– Å sitte hjemme i våre egne hus for å hindre smitte har jo veldig liten effekt når det er lite smitte. Da kunne vi like greit ha gått på jobb og skole, sier kommuneoverlege Jan Helge Dale til NRK.

Dale viser til at det ikke har vært påvist positive tilfeller de siste to til tre ukene, og at situasjonen er under god kontroll i kommunen.

Til NRK sier kommuneoverlegen at sjansen er liten for å bli smitta i Kinn kommune og Sogn og Fjordane.

Han mener det er på høy tid at områder uten koronasmitte bør åpnes opp igjen og at tiltakene bør differansieres.