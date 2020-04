Det er per nå seks bekreftede smittetilfeller i kommunen

Nyheter

Kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale, bekrefter til Fjordenes Tidende at det ble påvist ett sjette smittetilfelle i Kinn fredag 17. april.

Også dette tilfellet er i Florø-området av kommunen. Det er enda ikke blitt påvist noen bekreftede tilfeller i Vågsøy-området i Kinn.

Dale opplyser at personen som ble påvist koronasmitte 17. april ikke har blitt smittet lokalt, men i forbindelse med arbeid utenfor kommunen.

Fjordenes Tidende har også blitt kontaktet av folk som stiller seg spørrende til hvorfor VG melder at Kinn kommune har 9 bekreftede smittetilfeller.

VG har hentet opplysningene for hver kommune direkte fra meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Dale bekrefter at alle tilfeller i kommunen også meldes inn slik, men tror at de tre ekstra tilfellene VG melder om kan være personer som har folkeregistrert adresse i Kinn, men som er blitt testet, og som til vanlig bor, et annet sted i landet.

– Det er seks bekreftede tilfeller i kommunen som jeg vet om. Det eneste jeg kan tenke meg er at det er en del studenter som har folkeregistrert adresse i Kinn, men som er testet i for eksempel Oslo, Bergen eller Trondheim, sier Dale til Fjordenes Tidende.