Lavere sikkerhet i bobiler

Etter at helseminister Bent Høie oppfordret til norgesferie i 2020, har bobilkjedene opplevd en enorm pågang. Men skal du på ferie i bobil, bør du være klar over at sikkerheten din ved kollisjon er betraktelig lavere enn i en vanlig personbil – og du må ta dine forholdsregler.