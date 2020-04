Same temperaturar, men litt meir skyer utover veka

Nyheter

Vi går mot den kanskje varmaste dagen denne veka, med rundt tolv grader og skiftande bris frå ettermiddagen av i dag tysdag. Utover kvelden begynner dei fyrste skyene å trekke innover kysten vår, før det lettar opp att på morgonen onsdag og går over til pent vêr resten av dagen med mindre innslag av skyer og framleis skiftande bris.

Torsdag er det meldt om tåke frå dei tidlegaste morgontimane fram til sola tek overhand ei periode, før eit skydekke på ny dekker ytre og midtre Nordfjord og drar med seg nordleg bris på kysten.

Frå fredag og fram mot helga er det meldt om framleis skydekke med innslag av sol. Natt til søndag er det venta ein del nedbør, før det lettar igjen utover dagen.

Sjølv om vêret ikkje held seg like flott som deg har gjort dei siste dagane, syner langtidsvarselet per no, at det frå måndag igjen vert gode moglegheiter for å kose seg i solveggen.