Bekymret for at alle slipper opp når samfunnet nå delvis åpner opp

Nyheter

– Vi er generelt bekymret for det, ja, men vi håper at alle fremdeles er med på dugnaden for den har kostet enormt, sa Mæland, på spørsmål fra NRKs journalist som påpekte at de stadig fikk tips om folk som samlet seg i grupper på mer enn fem og ikke holdt avstand.

Han stilte spørsmålet om folk nå tror at det er greit å slippe opp siden deler av samfunnet åpner og FHI har erklært epidemien under kontroll i Norge.

Til svar påpekte Mæland at det var derfor de gang på gang understreket at det kun var snakk om deler av samfunnet som skulle åpne opp, nøye utvalgte grupper som det er viktig å få tilbake i drift. Alle andre skal derimot leve som før – med smitteverntiltakene som gjelder. Det samme skal barnehagebarn, skolebarn, frisører og fysioterapeuter, når arbeidsdag og skole er over. Og at en lærer kan ha inntil 15 skolebarn per gruppe, betyr ikke at alle nå kan samles i grupper på 15.

Mæland understreket at rådet om å ikke samles i større grupper enn fem personer, der en også holder avstand, fremdeles gjelder. Det samme med god hoste- og håndhygiene og unødvendige bevegelser ute i samfunnet.

– Vi åpner delvis opp, sakte og forsiktig, med viktige grupper. Men vi andre må fremdeles følge de generelle smittevernrådene, sa Mæland, og minnet om hvor mye det har kostet å få epidemien under kontroll i Norge.

– Det har kostet enormt, folk har fått utsatt operasjoner og behandling, og andre har mistet jobben. Det ville være dumt om vi gjør noe nå slik at de gode tallene endrer seg, at flere blir syke igjen og at flere dør. Nå skal barn og unge få komme litt tilbake i samfunnet, men vi andre må fremdeles holde ut.

Til folk som lengtet etter en fest i det fine vårværet sa ministeren:

– Ikke gjør det. Det er ikke gøy å måtte si det, men ikke gjør det.