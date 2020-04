Har sendt de nye gebyrsatsene for vann og avløp ut på høring

Nyheter

Rådmann Terje Heggheim presenterte på mandagens kommunestyre sitt framlegg til vedtak på nye gebyrsatser for vann og avløp i Kinn kommune. Kommunalsjef for samfunn, kultur og miljø, Rolf Bjarne Sund redegjorde for saken til et samlet kommunestyre som fulgte møtet fra sine hjemmekontor.