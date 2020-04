Munnleg eksamen avlyst - prioriterer privatisteksamen

Nyheter

Onsdag 25. mars kunngjorde regjeringa at alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skule er avlyst. Tysdag 21. april har regjeringa følgd opp med å avlyse alle ikkje-skriftlege eleveksamenar. Det betyr at også munnleg, munnleg-praktisk og praktisk eleveksamen er avlyst våren 2020. Avgjerda medfører at fylkeskommunane kan konsentrere seg om gjennomføringa av privatisteksamen, som skal gå som planlagt.

Det skriv Vestland fylkeskommune på sine nettsider.

Dette er i tråd med råda frå fylkeskommunane, som har vore tydelege på at mange fylke ikkje vil greie å gjennomføre både eleveksamen og privatisteksamen. Dei har verken lokale eller eksamensvakter til å gjere begge deler parallelt. Både KS og lærarorganisasjonane har fullt ut støtta denne linja.

– Vi skulle sjølvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanleg, men fylka har vore tydelege på at vi må prioritere. Difor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamenar. Det viktigaste for elevane i vidaregåande er at dei får ei grundig standpunktvurdering og vitnemål, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet.

– Eksamen er svært viktig både for elevar og lærarar som dokumentasjon på sluttkompetanse i vidaregåande skule. Slik som situasjonen er blitt no med stenging av skular og ulike føresetnader for å nå læreplanmåla i mange fag, er det likevel ei klok avgjerd å avlyse alle eksamenar. Eg er sikker på at eg har fleirtalet av elevar og lærarar bak meg i denne vurderinga, seier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse.