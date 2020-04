– Kinn-skuta har aldri hatt så store hull som nå. Det går rett til bunns, dette her

Nyheter

– I dag har vi diskutert rådhusprosjektet og storhallen i Florø. Tidligere i uka diskuterte kommunestyret Nordfjordbadet i Måløy. Vi er alle også veldig enige om at det er nødvendig å gjøre noe med Skram skole, og om at vi må bruke store summer på eldreomsorgen i Florø. Så får vi på slutten av formannsskapsmøtet opplyst at kommunen sannsynligvis kommer til å mangle bortimot 40 millioner kroner på drifta, bare i år, på grunn av korona-situasjonen, sier Geir Oldeide (R) til Fjordenes Tidende.