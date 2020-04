– Kommunen har generelt eit forbetringspotensial når det gjeld god gjennomføring av møte i folkevalde organ

Nyheter

Kinn kommune gjennomfører for tida dei fleste møte i politiske organ som fjernmøte. Administrasjonen har dessutan fått bestilling frå kommunestyret på utgreiing om utvida bruk av fjernmøte også på generell basis. Då er Frøyen oppteken av at rutinar og gjennomføring for slike møte må forbetrast.