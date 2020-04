Hadde 1,6 tonn for mykje på lastebilen – må ut med 4.700 kroner

Nyheter

Under ein kontroll på Rv 15 på Kjøs på onsdag så hadde eit vogntog overlasta trekkbilen med 1.600 kilo. Han fekk eit gebyr for 4.700 kroner for dette. Sjåføren måtte laste av trekkbilen til lovleg vekt før han kunne køyre vidare, opplyser Svein Arne Henjesand i Statens vegvesen til Fjordenes Tidende.

Denne dagen vart 27 tunge køyretøy kontrollerte.

Ein bilførar hadde ikkje sikra lasta si tilstrekkeleg. Han måtte sikre lasta betre før han fekk forlate kontrollplassen.

Eit køyretøy hadde lekkasje på bremsane, og måtte på verkstad for å reparere dette.

Eit køyretøy var breiare enn det som er lov, og hadde ikkje merking for dette. Sjåføren måtte laste av til lovleg breidde før han fekk køyre vidare.

Eit køyretøy hadde ein mindre luftlekkasje. Han fekk mangellapp for dette og måtte til verkstad for å utbetre feilen.

Eit køyretøy hadde sprekker i ei bremseskive, og vart følgd til verkstad for reparasjon, opplyser Statens vegvesen.

To vogntog vart nekta å køyre vidare i ein kontroll som Statens vegvesen heldt på tysdag ettermiddag og kveld.

Ein lastebil hadde ikkje sikra lasta tilstrekkeleg, og måtte sikre tilstrekkeleg før han fekk forlate kontrollplassen.

3 sjåførar måtte fjerne gjenstandar i frontruta si før dei fekk køyre vidare.

I denne kontrollen vart 39 køyretøy kontrollerte.