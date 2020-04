Styrker ordning for fiskere med fem millioner kroner

Nyheter

– Sammenlignet med mange andre næringer går det relativt godt i fiskerinæringen, men vi ser likevel et behov for å styrke fiskernes ordning med garantilott. Garantilotten skal sikre fiskere en minsteinntekt dersom fisket av ulike årsaker slår feil, og koronasituasjonen kan ha økt behovet for denne ordningen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.