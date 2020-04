Har meldt inn prosjekt for over 3 milliardar kroner

Kommunane og fylkeskommunen i Vestland er klare til å setje i verk motkonjunkturtiltak som bidreg til å halde hjula i gang i ei svært krevjande tid for lokalt næringsliv og arbeidsplassar. Prosjekt for over 3 milliardar er «gryteklare», i følgje ei kartlegging KS Vestland har gjennomført.