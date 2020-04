Nyheter

Fredag 1. mai skal piggdekkene av over hele landet, med unntak der det kan være nødvendig etter forholdene. De fleste kjører med piggfrie vinterdekk, men ikke alle kommer til å skifte disse for sommeren. To av ti kjører nemlig på piggfrie vinterdekk hele året, viser en spørreundersøkelse for Tryg Forsikring.