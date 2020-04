Fekk du med deg sakene om lakserømming og ein for rask sjåfør

Nyheter

Det gjekk nok alt for fort i svingane førre helg for ein kvinneleg bilførar i slutten av tenåra. Ho køyrde mellom Bryggja og Åheim på Fv 61 og vart nok overraska over at Utrykkingspolitiet var ute og hadde fartskontroll på Nave i Stad kommune. I 80-sona kom ungdommen frå Sunnmøre susande i 117 kilometer i timen.

Saka om at seks sjåførar var for tunge på gassen då politiet stod i vegkanten med laser var også godt lest denne veka.

Måndag vart det kjent at rundt 1.500 laks hadde rømt frå Nordfjord forsøksstasjon sitt anlegg i Hundvik i Stad kommune. Laksen er nyleg vaksinert og farleg å ete.

Fleire vil også halde seg oppdatert på koronasituasjonen lokalt. Saka om at det er seks stadfesta tilfelle av koronasmitte i Kinn kommune er godt besøkt denne veka.

