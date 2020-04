Oppmodar kommunen om å gjere skulevegen så trafikksikker som mogleg for elevane

Fylkesmannen har no kome med sine innspel på detaljereguleringa for stien som er planlagt fra Gate 2 til Gate 3 ved Gottebergselva i Måløy. Stien skal bidra til ein meir trafikksikker skuleveg for ungdomsskuleelevane.