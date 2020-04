Reagerer på at fylkesdirektøren vil legge ned privatskolen for vanskeligstilte

Nyheter

– Fylkesdirektør for opplæring i nye Vestland starter sitt virke med å ville sette strek over et svært viktig tilbud for ungdom plassert i den eneste barneverninstitusjonen i Kinn kommune. Han vil ikke forlenge godkjenning av skolen som har eksistert i 16 år. Dette er alvorlig for det helhetlige tilbudet til ungdommene, sier Christensen.