Fiskeriaktiviteten redusert i flere kystsamfunn

Nyheter

– Det er alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten. Vi har blant annet fått færre og større fartøy og det er ikke lenger en like sterk kobling mellom fartøy og kvote, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding fra Riksrevisjonen.