I år er det nye krav som gjeld alle ungdomsfiskarar

– Sjømatnæringa er ei viktig framtidsnæring for Noreg. Vi treng dyktige fiskarar slik at vi kan fortsette den gode utviklinga vi har hatt. Denne ordninga gjer at dei unge får prøve seg i fiskaryrket og det vil forhåpentlegvis gi meirsmak slik at fleire vel dette yrket. Eg oppmodar difor alle ungdomar som synest dette høyrest interessant ut om å prøve seg som fiskar i sommar, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i ei pressemelding.