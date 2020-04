Krever at regjeringen trekker kvotemeldingen

Nyheter

– Nå må vi rykke tilbake til start. Rapporten fra Riksrevisjonen målbærer den samme bekymringen som Arbeiderpartiet har vært opptatt av i arbeidet med kvotemeldingen. Vi har sett små kystsamfunn bli svekket, ressursene havner på færre hender og det blir stadig større båter. Mens lønnsomheten i flåten har styrket seg, har aktiviteten på land blitt mindre. For Arbeiderpartiet er det grunnleggende at fiskeripolitikken skal sørge for lys i husan og arbeidsplasser og aktivitet langs hele kysten, sier Myrseth.