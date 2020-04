Startar på nytt etter lydtrøbbel - her kan du følge møtet

Nyheter

Ei av sakene som areal og eigedom får på bordet i dag er vegen til vindkraftanlegget på Okla.

Falck Renewables Vind AS har søkt Stad kommune om dispensasjon for tilkomstveg til Okla vindkraftanlegg. I dag skal utval for areal og eigedom handsame saka.

Vestavind Kraft fekk konsesjon til å bygge og drive Okla vindkraftverk sommaren 2015. Konsesjonær i dag er Falck Renewables Vind. Detaljplan og MTA-Plan (miljø-, transport- og anleggsplan) vart godkjent av NVE hausten 2017.

I MTA – planen er trase for tilkomstveg endra i forhold til trase i konsesjonen. Ny endring av detaljplan og MTA vart søkt om i april 2019. NVE godkjente endringane i vedtak juni 2019. Vedtaket vart påklaga, og Olje- og energidepartementet stadfesta vedtaket frå NVE 24. mars i år.

Opphavleg konsesjonsgjeven veg er tatt med i kommuneplanens arealdel, mens ny trase ligg i område avsett til LNF-føremål. Det er eit vilkår for utbygging at vegen er i samsvar med arealplan, eller at det er gjeve dispensasjon frå arealføremål.

Falck Renewables Vind har difor søkt om dispensasjon frå arealføremål i kommuneplanens arealdel for å kunne bygge anleggsveg.

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter rår til at vindselskapet får dispensasjon, men med følgjande vilkår: Kantvegetasjon langs vassdrag er generelt viktig habitat for ein rekke artar, og det skal ikkje gjerast inngrep i kantvegetasjon utover det som er absolutt naudsynt. Det vert vidare føresett at buffersona for vegtraseen vert nytta aktivt for å vareta kantvegetasjon, og at inngrep i kantvegetasjon førast tilbake, med mindre det er tryggleiksgrunnar som kjem til motstrid.

Fleire aktørar har kome med innspel i saka. Blant desse er grunneigarar, Statens vegvesen, NVE, Stad landskap, Innbyggariniativet mot vindkraft på Stad, Fylkesmannen i Vestland og Falck Renewables AS/Sogn og Fjordane Energi.

– Kommunedirektøren konkluderer med at vegen det er søkt om vil utgjere eit mindre landskapsinngrep enn opphavleg veg, samt at tilgjengeleg kunnskapsgrunnlag tilseier at ny veg ikkje vil overstige omgjevnadene si toleevne. Vilkåra for å gje dispensasjon er vurdert som stetta, og det er ikkje funne sakleg grunnlag for å avslå dispensasjon, skriv kommunedirektøren i si vurdering.

Innbyggariniativet mot vindkraft på Stad har lagt fram krav om at saka handsamast i kommunestyret, i form av innbyggarforslag. Dette forslaget vil ifølge kommunedirektøren bli lag fram for kommunestyret i eiga sak.

– Det er kommunestyret som har heimel til å vurdere innbyggarforslaget, og forslaget utløyser inga plikt for kommunestyret til å gripe inn i pågåande sakshandsaming som ligg til eit anna organ, så lenge denne handsaminga går føre seg med god framdrift. Eit innbyggarforslag vil difor ikkje ha direkte innverknad på delegasjonsreglementet i ein kommune, skriv kommunedirektøren, og held fram:

– Kommunestyret kan då handsame innbyggarforslaget, og avhengig av dette utfallet, kan kommunestyret omgjere eit utvalsvedtak med heimel i forvaltningslova § 35, også til ugunst for den vedtaket tilgodeser.