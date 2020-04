Vil ha fartsdumpar og lågare fartsgrense for å auke tryggleiken

Nyheter

– Vi hadde ei brukarundersøking blant foreldra seinhaustes 2019. Eitt av punkta med dårlegast tilbakemelding var skulevegen. Om ein ser dette utanfrå er det kanskje overraskande, med tanke på at det er ei bygd med spreitt busetnad. Vi har fått sett ned fartsgrensa på bygdevegane, men den signifikante nedgangen i score på dette punktet heng nok saman med at her var ei stor og alvorleg sak, og at det ikkje har blitt gjort noko med strekninga langs riksvegen etter ulukka. Det har skapt ein genuin utryggleik.