Hadde 3 tonn overlast og må betale 13.250 kroner i bot

Nyheter

Svein Arne Henjesand i Statens vegvesen opplyser til Fjordenes Tidende at eit vogntog hadde overlasta bil, og fekk eit gebyr på 13.250 kroner for dette. Trekkvogna var 3 tonn for tung på bakakselen. Han måtte laste av bilen før han fekk køyre vidare.

Dette skjedde på Statens vegvesen sin kontrollplass på Kjøs på Rv 15 i Nordfjord.

Henjesand opplyser at eit anna vogntog hadde også overlasta trekkbil, og vart gebyrlagd med kr 2.450 kroner for dette. Trekkbilen var 1.100 kg for tung. Sjåføren måtte få kranbil på plass for å laste av til lovleg vekt før han kunne køyre vidare.

Eit vogntog hadde ikkje merka lasta som stakk ut godt nok. Lasta skjulte også baklysa på tilhengaren slik at desse var lite synlege. Sjåføren ordna opp i forholda, og fekk deretter køyre vidare.

5 sjåførar måtte rydde frontrutene sine før dei fekk køyre vidare.

Ein sjåfør måtte kople frå semitraileren for å smørje svingskiva på trekkbilen sin.

Ein sjåfør måtte på verkstad med tilhengaren til vogntoget sitt då boltane til innfestinga av svingkrans var lause.

Henjesand opplyser at dei i kontrollen onsdag sjekka 36 tunge køyretøy og at 181 bilar var innom kontrollstasjonen.