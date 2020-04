– Støtten er helt avgjørende for at vi skal kunne holde trykket oppe i den avgjørende fasen prosjektet er inne i

Nyheter

Fylkesutvalget i Vestland fylke vedtok torsdag å støtte påvirkningsarbeidet til styringsgruppen, og sier følgende om prosjektet: «Stad skipstunnel er eit viktig prosjekt å få realisert for Vestlandfylkeskommune. Den vil vere viktig for tryggleiken til sjøs og den legg til rette for båtsamband langs heile vestlandskysten. Den kan og stimulere næringslivet i regionen. Både Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune har løyvd midlar til styringsgruppa i mange år. Fylkesrådmannen si vurdering er at det er viktig å støtte styringsgruppa med midlar i 2020 også, ettersom prosjektet no er inne i ein avgjerande fase».