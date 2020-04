8 prosent av bedriftene i Nordfjord har måttet si opp ansatte

– Selv om vi nå ser at færre bedrifter melder om likviditetsproblemer vurderer fremdeles en av fem bedrifter at det er reell fare for å gå konkurs på grunn av koronakrisen, forteller regiondirektør Grete Karin Berg i NHO Vestlandet. I Nordfjord har 8 prosent av bedriftene sagt opp folk.