I morgen må piggdekkene av, men tre av ti kjenner ikke kravene til sommerdekk

– Å kjøre med nedslitte sommerdekk er farligere enn mange tror. På våt asfalt risikerer man vannplaning og tap av kontroll over bilen i lav hastighet. Jo mindre mønsterdybde, jo mer øker faren. Det skyldes at dekkmønsteret skal skyve vann unna i fart, og uten nok dybde klarer ikke et slitt dekk det, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Den minste tillatte mønsterdybden for sommerdekk er 1,6 millimeter. Det er minimum, og vil til sammenligning med et nytt dekk ha mange titalls meter ekstra i stopplengde ved bremsing i 80 km/t.

– Vi anbefaler å skifte sommerdekk når mønsteret har blitt slitt ned til 3 millimeter. Nedslitte sommerdekk kan være avgjørende i en kritisk unnamanøver, spesielt på våt veibane, men også på tørt underlag vil man miste grepet raskere, sier han.

I spørreundersøkelsen gjort av YouGov for Tryg Forsikring, kommer det også frem at 16 prosent av de spurte ikke vet hvordan de kan sjekke mønsterdybden på dekkene selv.

– Det er litt nedslående, men ikke overraskende. Mange skifter eller sjekker ikke dekkene sine selv lenger. Det enkleste er å ta en fyrstikk der svovelhodet er minst 3 mm. Det pleier de være. Så stikker du fyrstikken ned der dekket er mest slitt. Er svovelhodet ikke synlig er mønsterdybden da minst 3 millimeter. Mål gjerne både i midten og på begge sider av dekket mens du er i gang. Vil du måle litt mer nøyaktig kan du bruke en tommestokk, sier Brandeggen.

Vanligvis skal piggdekk av i Sør-Norge første mandag etter påske, men på grunn av koronakrisen har Statens vegvesen valgt å sette fristen for hele landet til 1. mai.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 8. - 18. oktober 2019 gjennomført til sammen 1002 CAWI-intervjuer med personer 18+ år med bil i husstanden.

På spørsmål «Kjenner du kravene til mønsterdybden på dekkene dine?» er svarene blant dem som har bil i husstanden og førerkort: ja 72 prosent og nei 28 prosent.

På spørsmålet «Vet du hvordan du kan sjekke mønsterdybden på bildekkene dine selv?» er svarene blant dem som har bil i husstanden og førerkort: ja 84 prosent og nei 16 prosent.

Per 29. mars 2019 var det registrert vel 2,8 millioner personbiler i Norge, ifølge SSB.